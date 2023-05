"NYT": Putin tak wierzył w powodzenie planu A, że nie przygotował alternatywy

"To, co czyni tę wojnę jedną z najbardziej bolesnych i bezsensownych wojen naszych czasów, to fakt, że przywódca niszczy cywilną infrastrukturę innego kraju, dopóki nie da mu to wystarczającej przykrywki, by ukryć fakt, że był ogromnym głupcem" - stwierdza analityk

Zdaniem analityka, Putin wciąż próbuje znaleźć przynajmniej jakieś usprawiedliwienie dla niepowodzeń "drugiej armii świata" na Ukrainie. Na przykład podczas defilady 9 maja przekonywał, że wojna została sprowokowana przez "globalistów i elity" na Zachodzie.

Friedman jest przekonany, że Putin walczy teraz o znalezienie planu B, ale ma wiele problemów. Musi wyjaśnić Rosjanom porażki, straty i izolację, w której znalazła się Rosja.

"Nie da się wejść do głowy Putina i przewidzieć jego kolejnego ruchu (...). Jego działania pokazują, że jest świadomy niepowodzenia planu A. I teraz zrobi wszystko, aby stworzyć plan B, aby usprawiedliwić straszne straty dla kraju, w którym pokonani przywódcy nie rezygnują pokojowo" - uważa autor.