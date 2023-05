Wielka Brytania dostarczyła Ukrainie rakiety dalekiego zasięgu Storm Shadow

Ukraińska armia do tej pory dysponowała pociskami, których zasięg nie przekraczał 80 km.

Wysłanie rakiet następuje w momencie, gdy siły ukraińskie przygotowują się do rozpoczęcia kontrofensywy mającej na celu odzyskanie terytorium zajmowanego przez Kreml we wschodniej i południowej części kraju.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że jego kraj potrzebuje jeszcze "trochę czasu" zanim rozpocznie kontrofensywę. W ocenie władz armia mogłaby już ruszyć, jednak wiązałoby się to z dużymi stratami, co jest nie do przyjęcia.

To nie pierwszy raz, kiedy Wielka Brytania poszła dalej niż USA w kwestii przekazywania Ukrainie bardziej zaawansowanego sprzętu. To pierwszy sojusznik, który ogłosił, że wysyła nowoczesne zachodnie czołgi na Ukrainę, w styczniu zobowiązując się do przekazania 14 czołgów Challenge 2. Krótko po tym Waszyngton zobowiązał się do przekazania czołgów M-1 Abrams.

Amerykanie ostrożnie podchodzą do kwestii przekazywania Ukrainie sprzętu, który mógłby posłużyć do atakowania celów wewnątrz Rosji. Podsekretarz obrony ds. politycznych Colin Kahl powiedział reporterom w sierpniu, że według oceny USA Ukraina "obecnie nie wymaga ATACMS do obsługi celów, które są bezpośrednio istotne dla obecnej walki."