Kiedy początek ukraińskiej ofensywy? Zełenski: Potrzebujemy więcej czasu

Wysoki rangą urzędnik państwowy, wypowiadający się pod warunkiem zachowania anonimowości, powiedział, że przywódcy Ukrainy "rozumieją, że muszą odnieść sukces", ale nie należy postrzegać ofensywy jako "srebrnej kuli" w wojnie.

Dla Kijowa każdy wynik, który rozczaruje Zachód, może oznaczać mniejsze wsparcie wojskowe i presję na negocjacje z Rosją: - Każdy będzie miał swój pomysł. Ale nie mogą wywierać presji na Ukrainę, aby oddała terytorium. Dlaczego jakikolwiek kraj na świecie miałby oddawać swoje terytorium Putinowi? - pytał Zełenski.

Prezydent Ukrainy mówił również o ataku z wykorzystaniem dronów na Kreml. W jego ocenie mogła to być operacja przeprowadzona przez Rosjan.

- Oni ciągle szukają czegoś, co brzmiałoby jak wymówka, mówiąc: "Wy robicie to nam, więc my robimy to wam". To się nie udało. Nawet na odbiorców w kraju to nie zadziałało. Nawet ich właśni propagandziści w to nie wierzyli, bo wyglądało to bardzo, bardzo sztucznie - skomentował.