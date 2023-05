Ukraina: Rosjanie niszczą i kradną na potęgę

Rozstrzelane posągi

Najmniej zrozumiałe zniszczenia odkryli ukraińscy żołnierze, gdy wyzwolili okolice Iziumu. Na górze Kremenec stały datowane na IX–XIII wiek potężne, kamienne figury nazywane „połowieckie baby”. Połowcy stawiali je na kurhanach, w których chowali swych wodzów. Przedstawiają one mężczyzn (nazwa „baba” pochodzi z tureckiego i oznacza ojciec, przodek). Twarzami skierowane są na wschód i od tej strony zostały ostrzelane, a jedna rozbita w drobny mak. Na wschód też uciekali z miasta Rosjanie i to oni prawdopodobnie rozstrzelali tysiącletnie figury.

– W tej wojnie obserwujemy zdarzenia, których nie da się racjonalnie wyjaśnić. Muzeum XVIII-wiecznego ukraińskiego filozofa Hryhoryja Skoworody w wiosce Skoworodyniwka na Charkowszczyźnie stało w parku, wokół nie było nic, co można kojarzyć z wojskiem. Zostało zniszczone bezpośrednim trafieniem rakiety nocą 7 maja ubiegłego roku. Można założyć, że uczyniono to umyślnie. Tylko po co!? – denerwuje się urodzony w Kijowie historyk sztuki z Nowego Jorku Konstantin Akinsza.

Brygada w toyocie

Ostrzałom, burzeniu i paleniu zabytków, muzeów czy bibliotek towarzyszy grabież na skalę niewidzianą od czasu drugiej wojny światowej. Na szczęście Rosjanom nie udało się zdobyć największych ukraińskich miast, ale te, które podbili, wyczyścili do cna.

W stepach zaporoskich znajduje się śmieszny zabytkowy dwór zbudowany we wszelkich stylach architektury zwany „zamkiem Popowa”. Po bolszewickiej rewolucji został całkowicie rozgrabiony, ale dzięki entuzjastom udało się odzyskać znaczną część jego wyposażenia (kradli bowiem miejscowi), w tym marmurowy, włoski sedes z XIX wieku. Przetrwał niemiecką okupację, ale ukradziono go drugi raz w ubiegłym roku – tym razem zrobili to rosyjscy żołnierze.

– Masowe maruderstwo, za cichą zgodą dowódców, „trofiejne” brygady ryjące w ruinach domów. Wszystko, co odbywa się obecnie na ukraińskiej ziemi, powtarza sowiecką praktykę drugiej wojny światowej – mówi Akinsza.

Wokół okupowanego jeszcze Chersonia krążyła samochodem Toyota Landcruiser „brygada” ubrana w mundury z zachodnim kamuflażem (używanym przez ukraińską armię), ale uzbrojona w rosyjską broń. Korzystając z informacji miejscowych kolaborantów, napadała na kolekcjonerów dzieł sztuki, zabijała ich i grabiła zbiory. Szybko wpadła w oko ukraińskiego wywiadu wojskowego, który dowiedział się, że wywożą zagrabione rzeczy w wojskowych konwojach na Krym. Nie wiadomo jednak, co się z nimi stało.