USA szukają potencjalnych kandydatów do wymiany więźniów za Whelana i Gershkovicha

Poszukiwania urzędników amerykańskich obejmują niektóre kraje, które niedawno aresztowały rzekomych rosyjskich szpiegów, w tym Brazylię, Norwegię i Niemcy, w celu omówienia możliwości włączenia ich do potencjalnej wymiany więźniów.

Niemcy przetrzymują byłego pułkownika rosyjskiej agencji szpiegowskiej Wadima Krasikowa. Powszechnie uważa się, że znajduje się na szczycie listy więźniów, których Rosja chce odzyskać.

Chociaż niektóre z tych działań miały miejsce przed zatrzymaniem Gershkovicha, to nasiliły się one od czasu aresztowania reportera The Wall Street Journal w marcu.

Aresztowanie Gershkovicha było pierwszym zatrzymaniem amerykańskiego dziennikarza pod zarzutem o szpiegostwo od czasów zimnej wojny. Akt ten jest postrzegany jako kolejny przejaw rozprawiania się Kremla z zagranicznymi mediami od czasu rozpoczęcia w zeszłym roku inwazji na Ukrainę na pełną skalę.

Oprócz wymiany za aresztowanych Rosjan Stany Zjednoczone, zdaniem rozmówców CNN, rozważają też inne opcje „wymiany” – na pewne kroki lub decyzje korzystne dla Rosji, aż po lekkie złagodzenie sankcji.