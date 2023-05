05:26 Organizator Eurowizji nie zgodził się, by przed finałem przemówienie wygłosił Zełenski

"Konkurs Piosenki Eurowizji jest międzynarodowym programem rozrywkowym, który podlega ścisłym regułom i zasadom, które zostały ustanowione w momencie jego powstania" - głosi oświadczenie EBU.

05:02 W szkołach w okupowanym Mariupolu dzieci są uczone nienawiści do Ukrainy

Mariupolska rada miejska na swoim kanale w serwisie Telegram pisze, że do szkół w okupowanym Mariupolu przychodzą "uzbrojeni najeźdźcy", którzy prowadzą tzw. lekcje odwagi w trakcie których uczą dzieci nienawiści do Ukrainy. "Najeźdźcy przychodzą do szkół i przynoszą ze sobą broń. Tak odbywają się tzw. lekcje odwagi. W szczególności uczą dzieci o dronach, które zabijają Ukraińców. Niektóre dzieci są ubierane w rosyjskie mundury z przypiętą wstążką Świętego Jerzego" - czytamy na kanale mariupolskiej rady miejskiej w serwisie Telegram. Według Wadima Bojczenki, ukraińskiego mera Mariupola, w mieście przebywa obecnie ok. 10 tysięcy dzieci.



05:00 Ministerstwo Obrony Rosji zapewnia, że sytuacja na froncie na Ukrainie jest "pod kontrolą"

Oświadczenie Ministerstwa Obrony Rosji pojawiło się po tym, jak w serwisie Telegram blogerzy wojskowi zaczęli publikować informacje o natarciu ukraińskiej armii w północnej i południowej części frontu w rejonie Bachmutu.

04:31 Zełenski: Po wojnie zbudujemy Ukrainę, która będzie szanowana w świecie

Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, w swoim wieczornym wystąpieniu zapowiedział, że "po wojnie Ukraińcy będą budować kraj, który szanuje swoich obywateli i jest szanowany w świecie". - Kraj, którego sposób bycia jest szanowany przez wszystkich. Droga do tego zaczyna się teraz. Zaczyna się działaniami i osobistymi decyzjami każdej osoby, która walczy i pracuje dla Ukrainy i wszystkich Ukraińców - mówił Zełenski.



04:30 W nocy w Zaporożu i Chersoniu słychać było eksplozje

W Zaporożu eksplozje miały rozlec się o 2:14 czasu lokalnego, po czym w obwodzie zaporoskim ogłoszono alarm powietrzny. Z kolei w Chersoniu eksplozje rozległy się ok. godziny 00:45, ale w obwodzie chersońskim nie ogłoszono alarmu powietrznego.



04:25 Lloyd Austin: USA przekażą Ukrainie czołgi Abrams wczesną jesienią

Występując przed amerykańskim Senatem sekretarz obrony USA, Lloyd Austin powiedział, że oczekuje się, iż amerykańskie czołgi Abrams zostaną przesłane Siłom Zbrojnym Ukrainy wczesną jesienią. - Robimy wszystko co możliwe, by przyspieszyć dostawę tych czołgów - podkreślił odpowiadając na pytanie senator Susan Collins. USA zapowiedziały przekazanie Ukrainie 31 czołgów Abrams.



04:17 Łukaszenko podpisał ustawę ratyfikującą porozumienie z Rosją o współpracy w sferze wojskowo-technicznej

Dokument, opublikowany na stronie internetowej z aktami prawnymi, obowiązującymi w Białorusi, głosi, że program współpracy militarno-technicznej między Rosją a Białorusią funkcjonować ma do 2025 roku. Umowę podpisano 23 września 2022 roku. Program przewiduje m.in. wspólne prace badawcze i rozwojowe nad stworzeniem nowych i zmodernizowanych rodzajów uzbrojenia i sprzętu wojskowego, a także produktów podwójnego zastosowania. Porozumienie przewiduje również organizację wspólnej produkcji ostatecznych modeli broni, sprzętu wojskowego i ich komponentów.



