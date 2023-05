Szef ONZ zaprasza Łukaszenkę na szczyt SDG. "Białoruś będzie godnie uczestniczyć"

"Szczyt SDG może być momentem, w którym nasz świat odwróci się od strachu do nadziei i od narastającego pesymizmu do przyspieszonego działania. Liczę na Państwa osobisty udział w Szczycie i wkład w uczynienie go kluczowym momentem dla SDG” – zaznaczył Sekretarz Generalny ONZ.

Łukaszenko wysłał list z odpowiedzią do Antonio Guterresa.

„Mińsk z zadowoleniem przyjmuje tę inicjatywę. Wierzymy, że zbliżające się wydarzenie jest dobrą okazją do podsumowania cząstkowych efektów naszej wspólnej pracy. Republika Białoruś jest w pełni zaangażowana w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju; są one skutecznie zintegrowane z naszymi krajowymi dokumentami strategicznymi” - zapewnia białoruski dyktator.



„Jestem przekonany, że doświadczenie Białorusi w organizowaniu efektywnej pracy na szczeblu krajowym w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju będzie interesujące i przydatne dla wielu innych państw członkowskich ONZ. Oczywiście chętnie podzielimy się tym podczas Szczytu” - pisze dalej Łukaszenko.



Białoruski polityk podkreślił również, jak ważne jest, aby Szczyt stał się źródłem pomysłów i inicjatyw, które przyczynią się do wyeliminowania problemów na drodze do osiągnięcia SDG.

"Jasne jest, że bez pokoju nie może być zrównoważonego rozwoju na świecie. Mówiłem to już w 2015 roku, kiedy przemawiałem na szczycie ONZ, na którym przyjęto Cele Zrównoważonego Rozwoju" - stwierdził.