– Dla nich wygodne jest „zamrożenie” konfliktu. A dla nas sukces to nie dać go „zamrozić” i iść naprzód, wyzwalając swoją ziemię – powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla BBC.

Wcześniej kilku jego bliskich współpracowników przyznało, że „wiele krajów” naciska na podjęcie rozmów z Kremlem. Nie ujawnili jednak jakie. Można jedynie przypuszczać, że wśród nich jest zarówno Brazylia, jak i Chiny.

Pośrednik zza oceanu

Przywódcy obu tych państw (należących do grupy BRICS) wielokrotnie już mówili, że wojnę zależy zakończyć jak najszybciej, najlepiej na razie zawieszeniem broni. Do Kijowa przyjechał w czwartek doradca prezydenta Luiza Inácio Luli da Silvy, były minister obrony Brazylii Celso Amorim. Nie wydaje się jednak, by namawiał Zełenskiego do natychmiastowego zawieszenia broni. – On rozumie, że nasz prezydent pracuje nad osiągnięciem pokoju – powiedział jedynie po spotkaniu z ukraińskim przywódcą.

Miesiąc temu Lula da Silva publicznie oświadczył, że Ukraina powinna zrezygnować z Krymu, by doprowadzić do zawarcia pokoju. Później jednak zapewniał, że „nie stara się nikomu przypodobać”, gdy skrytykowano go za lobbowanie rosyjskich interesów i handel cudzymi terytoriami. – Rozmowy z przedstawicielami Ukrainy przyczyniły się do budowy zaufania – mówił Amorim po spotkaniach w Kijowie. Przywódcy Ukrainy wielokrotnie ostrzegali, że nie zgodzą się na żadne „mińskie porozumienia 2.0”, czyli zamrożenie konfliktu i danie czasu Putinowi na zebranie sił do następnego ataku. Podobno jednak nawet w administracji prezydenta Bidena są zwolennicy zawarcia podjęcia rozmów z Rosją. Skupiają się wokół doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Jake’a Sullivana i szefa Kolegium Połączonych Szefów Sztabów gen. Marka Milleya.