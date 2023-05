Sprawa rakiety pod Bydgoszczą. Tomczyk: Zakładam, że minister wiedział i nie poinformował premiera

Czytaj więcej Polityka Tusk o Błaszczaku: Wzorcowy polityczny tchórz Minister Błaszczak - wzorcowy przykład politycznego tchórza - postanowił dziś zwalić winę na ludzi w mundurach - powiedział Donald Tusk podczas spotkania z mieszkańcami Sulechowa.

"To wygląda, jakby minister Błaszczak chciał z siebie zmyć winę"

Tomczyk oświadczył, że bardziej wierzy gen. Andrzejczakowi niż ministrowi Błaszczakowi. - Zakładam, że minister obrony narodowej o tej sytuacji wiedział i nie poinformował swojego zwierzchnika, czyli premiera - powiedział poseł Platformy Obywatelskiej.

On się absolutnie boi dymisji, w związku z tym postanowił znaleźć kozła ofiarnego w postaci polskiej armii. Cezary Tomczyk o Mariuszu Błaszczaku

- To wygląda w taki sposób, jakby minister Błaszczak chciał z siebie zmyć winę. On się zachowuje dzisiaj jak tchórz i przekazuje odpowiedzialność w stronę wojska - dodał.

- Jeżeli okazałoby się, że minister obrony narodowej jest za tę sytuacje odpowiedzialny, za to, że przez pięć miesięcy w tej sprawie nic się nie wydarzyło, za to, że ta rakieta nie była poszukiwana, to powinien natychmiast podać się do dymisji - oświadczył Tomczyk.

- On się absolutnie boi dymisji, w związku z tym postanowił znaleźć kozła ofiarnego w postaci polskiej armii - ocenił poseł, odnosząc się do ministra.