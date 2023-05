- Mówię do państwa z miejsca kierowania ćwiczeniem Anakonda i dowodzeniem Dowództwa Operacyjnego, rozmieszczonego w północnej części Polski. Mówię do państwa dlatego, że w ostatnich godzinach odebrałem wiele telefonów, przeczytałem wiele informacji, od ludzi, którzy mówią do mnie, piszą do mnie o burzy medialnej, jaka zapanowała w przestrzeni - oświadczył.

Gen. Piotrowski: Nie dajmy się podzielić

- Mówię do państwa w istotnym dla Polski, dla Sił Zbrojnych momencie, określonej sytuacji bezpieczeństwa. Za wschodnią granicą mamy wojnę w Ukrainie, która nie wiadomo ile czasu jeszcze będzie trwała, ile czasu będzie się toczyć. Mamy cały czas zdeterminowanego przeciwnika, który podsyła nam migrantów. Mamy cały czas dużą aktywność Sił Zbrojnych, realizujemy wiele dla poprawy bezpieczeństwa Polski - dodał.



- Mówię do państwa, bo chciałem zwrócić się z apelem o rozsądek. O to, abyśmy w nadchodzących dniach bardzo ważyli emocje, abyśmy byli rozsądni w tym co robimy. Abyśmy ambitnemu i agresywnemu przeciwnikowi nie dawali się dzielić na grupy, bo ten przeciwnik tylko na to czeka - mówił następnie gen. Piotrowski.



- Apeluję do państwa, abyśmy byli silni i skonsolidowani, abyśmy się nawzajem wspierali. Aby nigdy więcej nie dochodziło do sytuacji, które pomagają przeciwnikowi, a szkodzą nam - podkreślił.

Dowódca operacyjny: Staram się wywiązywać ze swoich obowiązków

- Od września 2018 roku, kiedy przyjmując obowiązki powiedziałem, że świadom jestem zagrożeń, niebezpieczeństw i nie ustanę nigdy w dbaniu o bezpieczeństwo naszego narodu, kraju, obywateli, staram się wywiązywać ze swoich obowiązków - zapewnił generał.