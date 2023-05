Rosyjscy propagandyści przygotowywani do nazywania Prigożyna "zdrajcą"

- Jeśli tak dalej będzie, oficjalne służby bezpieczeństwa na pewno to powstrzymają - powiedział jeden z informatorów.

Inne źródła zwracają uwagę, że nerwowe zachowanie szefa wagnerowców może mieć związek z obietnicą przejęcia Bachmutu, którą rzekomo złożył osobiście Putinowi. Prawdopodobnie miasto miało być zdobyte do 9 maja.

Najwięcej negatywnych emocji na Kremlu miały wywołać słowa Prigożyna o "szczęśliwym dziadku".

Mówiąc o braku pocisków, Prigożyn stwierdził, że są one po prostu gromadzone w magazynach. - Szczęśliwy dziadek myśli, że dobrze robi... Jak wygrać wojnę, jeśli nagle okazuje się, że ten dziadek jest kompletnym dupkiem? - pytał..

Sam Prigożyn usprawiedliwiał się później mówiąc, że miał na myśli byłego wiceministra obrony ds. logistyki Michaiła Mizincewa oraz szefa Sztabu Generalnego Walerego Gierasimowa. - Bez względu na to, co mówi, ludzie wyciągają zrozumiałe wnioski - stwierdza źródło Meduzy. Inne źródło potwierdza, że wypowiedzi Prigożyna zostały odebrane jako aluzja do Putina.