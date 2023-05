04:30 Zełenski: Obecny agresor przegra, jak agresor 78 lat temu

- Jest tylko kwestią czasu przywrócenie zrównoważonego i sprawiedliwego pokoju dla naszej część Europy, dla Ukrainy - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. - Jest tylko kwestią czasu, by obecny agresor przegrał, jak agresor, który przegrał 78 lat temu, by rosyjski rewanżyzm został zmiażdżony odwagą naszych wojowników i połączonymi siłami wolnego świata - dodał.



04:27 Amerykanie szkolą obecnie ponad 2 tys. ukraińskich żołnierzy w Niemczech

Rzecznik Pentagonu, gen. Patrick Ryder poinformował, że USA będą szkolić jednostki Sił Zbrojnych Ukrainy na poligonach w Niemczech tak długo, jak długo będzie to potrzebne. Obecnie w niemieckiej bazie w Grafenwoehr, w Bawarii, szkoli się ponad 2 tys. żołnierzy z Ukrainy - wynika ze słów gen. Rydera.



04:24 Na stronie ukraińskiego resortu obrony uruchomiono specjalną sekcję z informacjami dla rannych żołnierzy

O uruchomieniu sekcji poinformowała wiceminister obrony Ukrainy, Hanna Malar. Sekcja zawiera informacje o procedurach działania w przypadku rannych żołnierzy, a także odpowiedzi na pytania dotyczące leczenia, badań medycznych i należnych świadczeń.



04:18 Porozumienie zbożowe: 62 statki czekają na zgodę na wpłynięcie do ukraińskich portów

Wspólna Komisja Koordynująca (JCC), organ nadzorujący realizację tzw. porozumienia zbożowego zawartego 22 lipca 2022 roku między ONZ, Turcją, Ukrainą i Rosją, w najnowszym komunikacie poinformowała, że w ramach porozumienia z ukraińskich portów nad Morzem Czarnym wyeksportowano jak dotąd 29 798 277 ton zbóż i innych produktów żywnościowych. W marcu w ramach porozumienia z Ukrainy drogą morską wyeksportowano 3 933 607 ton żywności, a w kwietniu - 2 785 455 ton (29 proc. mniej niż w marcu). Od 1 do 9 maja z ukraińskich portów wyeksportowano drogą morską 581 218 ton żywności - podaje JCC. Komisja przyznaje, że od 1 maja liczba inspekcji przeprowadzanych na statkach czekających na wpłynięcie do ukraińskich portów lub opuszczenie wód Morza Czarnego spadła, o co wcześniej strona ukraińska oskarżyła Rosję, mającą blokować prowadzenie takich inspekcji. Jak podaje JCC obecnie 62 statki towarowe czekają na zgodę na wpłynięcie do ukraińskich portów, 14 statków, na pokładach których znajduje się ok. 600 tys. ton żywności czeka w ukraińskich portach, a 26 statków, na pokładzie których znajduje się 1 157 974 ton żywności, czeka na inspekcję na wodach terytorialnych Turcji.



