Wielka Brytania może wysłać Ukrainie pociski dalekiego zasięgu. USA nie planują przekazać ATACMS

Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 441 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. USA zapowiadają, że będą nadal szkolić ukraińskich żołnierzy w Niemczech.

Dodatkowy problem stanowią zapasy amerykańskiej armii. - Z wojskowego punktu widzenia, mamy stosunkowo niewiele ATACMS, musimy upewnić się, że utrzymujemy również własne zapasy amunicji - mówił w marcu generał armii Mark Milley.

Warunkiem dostarczenia pocisków przez Wielką Brytanię ma być zapewnienie ze strony Ukrainy, że amunicja zostanie wykorzystana wyłącznie w atakowaniu celów znajdujących się na terenie kraju.

To wskazuje na te same obawy, jakie Waszyngton ma w związku z przekazaniem Ukrainie ATACMS. Ostatnią rzeczą, jakiej Biały Dom chce, jest użycie ich przez ukraińskie wojska do uderzenia w głąb Rosji.