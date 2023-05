Czeskie myśliwce L-159 trafią na Ukrainę?

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 441 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. USA zapowiadają, że będą nadal szkolić ukraińskich żołnierzy w Niemczech.

Praga jest jednym z najwierniejszych sojuszników Kijowa, dostarczając sprzęt od amunicji po czołgi warte miliardy dolarów - pisze Sky News.



L-159 to czeski, lekki samolot bojowy przeznaczony do wsparcia powietrznego wojsk lądowych, rozpoznania, a częściowo również do zadań bojowych.

- Warto się zastanowić, czy moglibyśmy dostarczyć Ukrainie nasze samoloty L-159 – powiedział Petr Pavel.- Jako samoloty bezpośredniego wsparcia bojowego mogłyby również znacząco pomóc Ukrainie w kontrofensywie.

Wszelkie decyzje dotyczące przesyłek wojskowych należą do rządu.