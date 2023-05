Japonia prowadzi rozmowy w sprawie otwarcia biura NATO

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 441 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. USA zapowiadają, że będą nadal szkolić ukraińskich żołnierzy w Niemczech.

- Prowadzimy już rozmowy, ale żadne szczegóły nie zostały jeszcze ustalone – powiedział w środę minister spraw zagranicznych Yoshimasa Hayashi, przemawiając tydzień przed szczytem G7, którego gospodarzem w tym roku jest Hiroszima.

Jako wydarzenie o reperkusjach sięgających daleko poza granic Europy, które zmusiło Japonię do ponownego przemyślenia bezpieczeństwa regionalnego, Hayashi wymienił inwazję Rosji na Ukrainę.



- Powodem, dla którego o tym rozmawiamy, jest to, że od czasu agresji Rosji na Ukrainę świat stał się bardziej niestabilny – powiedział minister- Coś, co dzieje się w Europie Wschodniej, nie ogranicza się tylko do tego obszaru, ale ma bezpośredni wpływ na sytuację tutaj, na Pacyfiku. Dlatego współpraca między nami w Azji Wschodniej a NATO staje się coraz ważniejsza.

Hayashi podkreślił, że regionalne środowisko bezpieczeństwa Japonii jest "złożone", zauważając, że oprócz zwiększonej rosyjskiej agresji, Tokio zmaga się również z uzbrojoną w broń nuklearną Koreą Północną i coraz silniejszymi Chinami.