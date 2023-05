Parada w Moskwie. Obok Putina siedzieli weterani NKWD i KGB. Nie walczyli z nazistami

Jednym z siedzących obok Putina weteranów był 98-letni Jurij Dwojkin. W 1942 roku zaciągnął się jako ochotnik do armii, ale nigdy nie trafił na front. Po ukończeniu szkoły snajperów w 1944 roku został wysłany do obwodu lwowskiego jako członek NKWD "w celu przeprowadzenia operacji likwidacji nacjonalistycznego podziemia na Zachodniej Ukrainie".

Reklama

Po lewej stronie Putina siedział Giennadij Zajcew. Urodził się w 1934 roku i nie brał udziału w II wojnie światowej. Został wcielony do wojska w 1953 roku, po odbyciu służby wojskowej pozostał w armii, a w 1959 roku wstąpił do KGB.

W 1968 roku Zajcew uczestniczył we wprowadzeniu wojsk radzieckich do Czechosłowacji w celu stłumienia antyradzieckich protestów i Praskiej Wiosny. Zajcew kierował grupą KGB w operacji "Dunaj", jak nazwano wejście wojsk do Czechosłowacji. Pod jego kierownictwem zajęto budynek MSW w Pradze. W latach 70. Zajcew kierował grupą antyterrorystyczną Alfa stworzoną przez Jurija Andropowa.