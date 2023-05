Mapę opublikowano na stronach internetowych.

- Jest ważne dla nas, by poinformować naszych odbiorców o poziomie militaryzacji Półwyspu Krymskiego. Chcemy ostrzec mieszkańców Krymu o zagrożeniach związanych z tymi miejscami. Wielu ludzi mieszka w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów wojskowych Federacji Rosyjskiej. I, biorąc pod uwagę szeroko zakrojone działania militarne prowadzone przez Rosję przeciw Ukrainie, te miejsca stanowią szczególne zagrożenie dla innych - mówi autor mapy, Ihor Tokar.



Mapa ma być wykonana na podstawie aktualnych zdjęć satelitarnych wykonanych przez Planet Labs w 2023 roku, co oznacza, że przedstawia stan obecny na okupowanym Krymie.



Wcześniej przedstawiciel wywiadu wojskowego Ukrainy, Andrij Jusow, ostrzegał mieszkańców Krymu, by "nie zbliżali się do obiektów wojskowych i obiektów wspierających armię agresora" w najbliższej przyszłości sugerując, że mogą one stać się obiektami ukraińskich ataków.



Ukraińcy prowadzą ataki na cele na Krymie od przełomu lipca i sierpnia 2022 roku.