Sam wódz najemników poinformował jednocześnie, że Ukraińcy ostrzelali więzienie w którym jego najemnicy trzymali ukraińskich jeńców. Pod wieczór 9 maja opowiadał, że sam oglądał miejsce ostrzału i jeńcom nic się nie stało.

Sztab wagnerowców ostrzelany przez Ukraińców?

Dzień wcześniej niezależny portal Gulagu.net ujawnił, że w byłej fabryce obuwia w miejscowości Pierwomajsk (w okupowanej części obwodu ługańskiego) „wagnerowcy” przetrzymują własnych kolegów, którzy odmówili wykonywania rozkazów oraz ukraińskich jeńców. I jednych, i drugich biją, torturują i mordują.

Ale ujawnił też, że obok opuszczonej fabryki znajduje się sztab „wagnerowców”. 9 maja przed południem zaś pojawiły się informacje o ukraińskim ostrzale Pierwomajska, możliwe więc, że Ukraińcy nie tylko odbili pozycje najemników pod Bachmutem, ale jeszcze dodatkowo trafili ich sztab w głębi zaplecza. Sam Prigożyn nic jednak nie mówił o stratach w Pierwomajsku.

Właściciel najemników, zarówno 9 maja, jak i wcześniej, skarżył się że jego najemnikom może grozić okrążenie pod Bachmutem, właśnie z powodu udanych ukraińskich kontrataków. To powodowało, że cały czas groził wycofaniem swoich oddziałów z miasta. Ostatnio mówił, że zrobią to 10 maja do północy i żądał, by przysłano jakieś oddziały na zamianę.

W odpowiedzi 9 maja dostał pismo od rosyjskiego Ministerstwa Obrony, w którym zagrożono, że odwrót z zajmowanych pozycji będzie traktowany jak zdrada. On z kolei odpowiedział, że sami żołnierze regularnej armii (czyli 72. Brygada) właśnie uciekli ze swoich okopów.

W ferworze polemiki z Ministerstwem Obrony Prigożyn wypowiedział nieco tajemnicze zdania, które zdumiały wszystkich. – Zamiast tego, by wystrzeliwać pociski, zabijać przeciwnika, chronić życie naszego żołnierza, zabijają naszych żołnierzy. A szczęśliwy dziadek myśli, że wszystko jest dobrze. I co ma robić kraj? Jeśli okaże się, że (dziadek) ma rację, to daj Bóg wszystkim zdrowia. Ale co robić ma kraj, co mają robić nasze dzieci, wnuki (…) jeśli nagle, przypadkowo – tak po prostu rozmyślam – okaże się, że dziadek to kompletny dupek? – mówił.