Ale zapewnił także, że Rosja „obroni mieszkańców Donbasu”, na co od razu zwrócono uwagę. Nie wspomniał bowiem o innych okupowanych ziemiach Ukrainy, ale nie wiadomo, jak to można interpretować.

W ostatniej chwili na moskiewską paradę zdecydowało się przyjechać sześciu przywódców państw postsowieckiej Azji oraz Aleksander Łukaszenko. Część rosyjskich, niezależnych publicystów – zaskoczonych szybkością decyzji prezydentów – zaczęła podejrzewać, że na przywódców państw Azji Środkowej wywarły nacisk Chiny.

Na pewno ich przybycie dało poczucie bezpieczeństwa samemu Putinowi. – (Ich obecność) bardzo zmniejszyła prawdopodobieństwo terrorystycznego ataku na paradę ze strony Ukrainy – przyznał kremlowski propagandzista Siergiej Markow. Jednak do ostatniej chwili Rosjanie obawiali się pojawienia się ukraińskich dronów.

Zagadką pozostało, dlaczego sami prezydenci innych państw zdecydowali się przyjechać i złamać międzynarodowy bojkot Putina. „Niektórzy są zbyt uzależnieni od Moskwy. Niektórzy zbyt słabi militarnie. Inni chcieli załatwić jakieś swoje sprawy. Kolejni mogli uważać, że niewzięcie udziału byłoby okazaniem braku szacunku dla własnych obywateli. A jeszcze inni to Łukaszenko” – opisała ich motywy była rzeczniczka ukraińskiego prezydenta Julia Mendel.

Tymczasem do Kijowa demonstracyjnie przyjechała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. – To najlepsze miejsce, by świętować Dzień Europy – powiedziała tam.