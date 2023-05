05:44 "Washington Post": Wielka Brytania może przekazać Ukrainie pociski manewrujące o zasięgu do 400 km

W ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym 2 maja przez kierowany przez Wielką Brytanię Międzynarodowy Fundusz na rzecz zakupu broni dla Ukrainy, w skład którego wchodzi grupa państw z Europy północnej, Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii zwróciło się z prośbą o "wyrażenie zainteresowania" dostarczeniem Ukrainie możliwości uderzeniowych na odległość do 300 km.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne "Washington Post": Londyn chce przekazania Ukrainie pocisków dalekiego zasięgu Wielka Brytania naciska na administrację Joe Bidena, by ta zgodziła się na przekazanie Ukrainie pocisków mogących razić cele w głębi Rosji - informuje "Washington Post".

05:18 Koniec alarmu powietrznego na Ukrainie

05:16 Kijów: Szczątki zestrzelonej rakiety spadły na podwórze domu mieszkalnego

Kijowska Miejska Administracja Wojskowa informuje, że w stolicy Ukrainy szczątki zestrzelonej w czasie rosyjskiego ataku powietrznego rakiety spadły na podwórze domu mieszkalnego wywołując pożar.



05:14 Podolak o kontrofensywie: Nie będzie tak, że jedna bitwa zdecyduje o wszystkim

- Biorąc pod uwagę intensywność i skalę wojny, biorąc pod uwagę zasoby, jakie rzuciła tu Rosja, w tym zmobilizowanych (żołnierzy), będziemy mieć do czynienia z serią posunięć. To nie jest kwestia jednego tygodnia lub jednego miesiąca. To kwestia wielu wydarzeń, ponieważ jedne mogą przynieść większe powodzenie, a drugie - mniejsze - mówił doradca szefa kancelarii ukraińskiego prezydenta, Mychajło Podolak.

04:37 W okupowanym Mariupolu mężczyźni są wzywani przed komisje wojskowe

Doradca ukraińskiego mera Mariupola, Petro Andriuszczenko, na swoim kanale w serwisie Telegram pisze, że w okupowanym Mariupolu mężczyźni, którzy dzień wcześniej otrzymali rosyjski paszport, są wzywani przed komisje wojskowe co ma być przygotowaniem do mobilizacji.



04:28 Na terenie całej Ukrainy ogłoszono alarm powietrzny

Administracja wojskowa obwodu kijowskiego informuje o zagrożeniu rakietowym i aktywności obrony przeciwlotniczej w obwodzie.



04:26 Rosyjskie władze informują o kolejnym 8 maja ostrzale miasteczka Szebekino

Wiaczesław Gładkow, gubernator obwodu biełgorodzkiego napisał 8 maja późnym wieczorem na swoim kanale w serwisie Telegram, że miasteczko Szebekino zostało ponownie ostrzelane z terytorium Ukrainy. We wcześniejszych ostrzałach tego miasteczka, do których doszło w poniedziałek, rannych zostało pięć osób. W wieczornym ostrzale nikt nie został ranny, uszkodzone zostały jednak dwa domy mieszkalne i sześć samochodów.

04:23 Szef MSZ Wielkiej Brytanii pojechał do USA rozmawiać o pomocy dla Ukrainy

Jak podał brytyjski MSZ James Cleverly, szef MSZ Wielkiej Brytanii, udał się do Waszyngtonu, aby spotkać się z przedstawicielami administracji Joe Bidena i Kongresu USA, z którymi będzie rozmawiać o długoterminowej pomocy dla Ukrainy. "Cleverly podkreśli znaczenie utrzymania jednolitego frontu międzynarodowego (ws. Ukrainy) dla osiągnięcia zwycięstwa" - czytamy w komunikacie.



04:17 Na Dalekim Wschodzie Rosji odbyły się parady zwycięstwa

W związku z obchodzonym w Rosji 9 maja Dniem Zwycięstwa (rocznicą zakończenia II wojny światowej), w Chabarowsku, Wladywostoku i Pietropawłowsku Kamczackim odbyły się parady zwycięstwa. Największą zorganizowano w Chabarowsku, gdzie w paradzie brało udział 3 100 osób i ponad 90 rodzajów sprzętu wojskowego. W czasie parady zaprezentowano sprzęt z czasów II wojny światowej - czołgi T-34 i IS-3, haubicę samobieżną ISU-152, a także współczesny sprzęt wojskowy - transportery opancerzone BTR 82A, zmodernizowane czołgi T-80 BVM, haubice samobieżne Msta-S, wyrzutnie rakiet Tornado-G, zestaw rakietowy Iskander-M i zestaw przeciwlotniczy S-400. We Władywostoku w paradzie wzięło udział 1 800 osób, w tym 1 000 żołnierzy Floty Pacyfiku, a w Pietropawłowsku Kamczackim - 1 000 osób.



