- Chociaż, niestety, całe miasto przestało istnieć. Jednak nie mogą "sprzedać" tego jako takiego czy innego zwycięstwa (...). Nie zdołali zdobyć niczego do 9 maja, więc muszą pokazać zniszczenie. Ale 9 (maja) i to im się nie udało - ocenił nawiązując do skutecznego strącenia rosyjskich pocisków przez ukraińską obronę przeciwlotniczą.



Według Zełenskiego szturm na Bachmut był "ostatnią ważną operacją wojskową" prowadzoną przez Rosję na Ukrainie, która miała zakończyć się do 9 maja.



Prezydent Ukrainy mówił też, że jego kraj pokazuje skuteczność swojej obrony wobec rosyjskiej agresji. - Każda przechwycona rakieta terrorystów, każdy sukces naszych wojowników w odpieraniu rosyjskich ataków, dowodzą, że możemy wygrać z tym agresorem - przekonywał.



- Najważniejsza jest proporcjonalność naszych możliwości do możliwości agresora - dodał Zełenski dziękując Ursuli von der Leyen za gotowość UE do dostarczenia Ukrainie amunicji wartej miliard euro.