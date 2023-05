Importerzy i pośrednicy ścigani za fałszywe zboże z Ukrainy

Okazuje się, że zboże importowane do Unii Europejskiej w celach technicznych (energetycznych lub przemysłowych) nie ma własnego kodu CN. Wspólna Taryfa Celna UE odróżnia rodzaje zbóż tylko ze względu na ich gatunek, ale nie wprowadza rozróżnienia ze względu na przeznaczenie. Są one klasyfikowane do tych samych kodów CN niezależnie od tego, czy zboża przeznaczone są do konsumpcji, czy do celów energetycznych lub przemysłowych (wyjątek stanowi zboże do siewu, posiadające wyodrębnione kody CN).

Zboże „techniczne” może być wykorzystane jako surowiec opałowy, do produkcji np. etanolu technicznego lub jako biokomponent do biopaliw. Import do Polski zbóż oznaczonych jako „techniczne” lub „energetyczne” odbywał się od wielu lat i, jak podkreśla Ministerstwo Finansów, „zatem nie jest to rodzaj importu, który pojawił się w związku z wojną w Ukrainie”.

Na mąkę i paszę

Problem w tym, że ukraińskie zboże sprowadzane jako „techniczne” oferowano polskim firmom – młynom i paszarniom – jako krajowe i spożywcze. W efekcie zboże, które nie podlega unijnym normom produkcji ani transportu, było mieszane z polskim i przerabiane na mąkę lub paszę. Za takie oszustwo (wielkiej wartości) grozi do dziesięciu lat więzienia.

Resort finansów zapewnia „Rzeczpospolitą”, że jeszcze w 2022 r. przesyłki zawierające tzw. zboża techniczne były również, po uzgodnieniu z ministerstwem rolnictwa, kierowane przez KAS do wszystkich czterech inspekcji odpowiedzialnych za kontrolę żywności. Dlaczego zboże do spalenia kierowano do badania? Tego resort nie potrafił nam wyjaśnić.