Wojna w Ukrainie. Front ponad frontem

– Zatopili krążownik Moskwa! Wysadzili most Krymski. A teraz trafili Kreml. Wszyscy jesteśmy w strefie ryzyka – skarżył się rosyjski milioner Andriej Kowaliow.

Na froncie zaś Ukraińcy utrzymują Bachmut, mimo wznowionych ze zdwojoną siłą ataków najemników z Grupy Wagnera. Po kłótni ich właściciela Jewgienija Prigożyna z rosyjskim ministerstwem obrony nabrali wigoru. Możliwe, że z powodu posiłków, które Wagner ściągnął z innych odcinków frontu. A możliwe, że z oddziałów, które pojawiły się na ich tyłach. Czeczeni Ramzana Kadyrowa stworzyli na zapleczu coś w rodzaju kordonu, dając do zrozumienia, że drogę mają tylko jedną – do przodu. – To po prostu oczyszczanie zajętego terytorium – uspokajał jeden z rosyjskich ekspertów płk Gienndij Aliochin.

Zdaniem zachodnich analityków awantura dowódców „prywatnych armii” (Prigożyna i Kadyrowa) z rosyjskim dowództwem świadczy o rozkładzie struktury dowodzenia. „Wygląda na to, że deleguje ono odpowiedzialność za poszczególne sektory frontu poszczególnym dowódcom, a kompetencje centralnego dowództwa zanikają” – skonstatował amerykański Institute for the Study of War.

W okolicach Wuhłedaru to Ukraińcy atakują, wypychając Rosjan coraz dalej na wschód. Wszyscy eksperci są jednak zgodni, że to nie jest zapowiadana kontrofensywa.

Ewakuacja czy ucieczka

Strach przed nią jest jednak ogromny. – Gdy rozpoczniemy kontrofensywę, Rosja zacznie panikować. Zobaczycie ogromną panikę – zapewniał ukraiński wiceminister obrony Wołodymyr Gawryłow.

Ale już teraz ją widać wśród okupantów na zajętych terenach Ukrainy. – Nasi mieszkańcy informują o częstych przypadkach przebierania się rosyjskich żołnierzy w cywilne ubrania. (…) Z tego powodu okupanci wzmocnili kontrole na wyjazdach z miasta. Sprawdzają dokładnie cywilne samochody i ich pasażerów, szukając swoich żołnierzy – mówił ukraiński mer okupowanego Melitopola Iwan Fiodorow.