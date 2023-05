Miłośnicy Putina i Łukaszenki mają partię w Polsce

Lider partii Front jest jednak aktywny nie tylko w internecie. Jeździ na Białoruś, co skrzętnie wykorzystuje później reżimowa propaganda. Po wybuchu wojny w Ukrainie spotkał się m.in. z wicegubernatorem obwodu grodzieńskiego, przy okazji oświadczając, że Białoruś „jest jednym z najlepiej zarządzanych państw”, a Łukaszenko to „mąż stanu, prawdziwy polityk”. Inne ze spotkań odbył z władzami obwodu wołkowyskiego. Lokalne media informowały, że przybył tam „w imieniu samorządu województwa podlaskiego”. Pod koniec marca wysłał z kolei do jednego z białoruskich posłów list z prośbą o interwencję w sprawie Wojciecha Olszańskiego, pseud. Jaszczur, lidera Rodaków Kamratów, odsiadującego wówczas karę pół roku więzienia za groźby karalne.

Rodacy Kamraci, którzy są w trakcie rejestracji partii politycznej, byli dotąd jedynym tak skrajnie proputinowskim i prołukaszenkowskim ruchem w Polsce. Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, który śledzi działalność Kamratów, m.in. przenikając do ich zamkniętych grup w internecie, szacował w ubiegłym roku ich liczebność na 40 tys. Zdaniem OMZiRK zaczęli jednak słabnąć, czemu przysłużyły się kolejne odsiadki Olszańskiego.

– W organizacji nasilają się podziały, również na tle finansowym. W ich efekcie część działaczy może zasilić szeregi partii Tołwińskiego. Już obserwujemy takie przypadki – mówi nam prezes ośrodka Konrad Dulkowski. Zdaniem ośrodka działania partii Front wpisują się w putinowską propagandę i jeszcze zanim została zarejestrowana, zaalarmował ABW w jej sprawie.

Krzysztof Tołwiński mówi, że rejestracja to tylko pierwszy krok, a partia będzie startować w najbliższych wyborach parlamentarnych: samodzielnie do Senatu i w szerszej koalicji do Sejmu. – Żołnierz musi być zawsze gotowy do walki – podsumowuje.