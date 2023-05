Rosja straciła miliony. Ambasada nie odwołała się od decyzji polskiej prokuratury

Andriejew od początku twierdził, że zajęto środki na „bieżącą obsługę” placówki (co wątpliwe, bo płatności np. za media odbywają się bezgotówkowo). Najpewniej chciano wypłacić gotówkę, by ją ochronić przed unijnymi sankcjami, które objęły Rosję.

Środki na koncie śledczy mogą blokować najwyżej rok, dowód rzeczowy mogą trzymać do zakończenia śledztwa, a to potrwa. Eksperci sugerują, że zajęcia pieniędzy Rosja nie pozostawi bez reakcji.

– Mogą zastosować retorsje. Jakie? To zależy od celu politycznego, który w danej chwili będą chcieli osiągnąć. Nawet sami mogą specjalnie zgasić światło w ambasadzie, żeby pokazać, jak są źle traktowani w Polsce i jak zabrano im pieniądze na opłaty za prąd – uważa poseł Marek Biernacki, były szef MSWiA, obecnie członek komisji ds. służb specjalnych. I zaznacza: – Rosja będzie takie sytuacje nagłaśniać, by nas przedstawić jako agresorów, a siebie jako ofiary. Taką propagandę kieruje głównie do Rosjan i do świata. Reakcja strony polskiej jest ze wszech miar prawidłowa. To konsekwencja zbrodni Rosji w Ukrainie – uważa Marek Biernacki.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow agencji RIA Novosti powiedział, że „Moskwa odpowie na decyzję Warszawy o wycofaniu pieniędzy z rachunków rosyjskiej ambasady i misji handlowej”. Na razie żadne decyzje odwetowe nie nastąpiły.

Konsulat do przejęcia

Stosunki między Polską a Rosją są od dawna napięte – nie tylko z powodu wspierania przez nasz kraj zaatakowanej Ukrainy, ale przez spory o rosyjskie nieruchomości w Polsce.