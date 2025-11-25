Prof. Marcin Matczak, tata Maty, nie ogrzewa się w blasku syna – rapera

„W czasach, gdy świat pędzi naprzód, a młodsze pokolenia dorastają w cyfrowym, zglobalizowanym świecie – jak znaleźć wspólny język między <kiedyś>, a <teraz>? Czy współczesny autorytet to jeszcze figura z piedestału, czy może ktoś, kto potrafi słuchać i rozmawiać? I jak być obecnym w życiu młodszych – jako rodzic, lider czy nauczyciel – nie tracąc siebie, ale też nie zamykając się na zmiany?” – tak była anonsowana rozmowa na stronach festiwalu Inside Seaside, która okazała się strzałem w dziesiątkę. Ludzie w różnym wieku, będący po dwóch stronach barykady rozmawiali o problemie, który dotyczy również ich. Spokojnie poprowadzona rozmowa o empatii, szacunku i nowym modelu bliskości międzypokoleniowej. Bez nadęcia, z dystansem – ale i z konkretem.

Matczak nie ogrzewał się w blasku syna. Nie poruszał tematów muzycznych ani politycznych, zresztą również organizatorzy unikali polityki. Mimo że prof. Matczak jest prawnikiem i jednym z najbardziej aktywnych komentatorów życia społecznego i politycznego, mówił o czymś, co w mediach jest poruszane rzadko, a zarazem jest najbardziej uniwersalnym wyzwaniem naszych czasów – relacjach międzypokoleniowych. Dlaczego o tym?

Czytaj więcej Muzyka popularna Mata, Matczak kontra reszta świata Raper Mata, który w styczniu 2020 r. wszedł błyskawicznie na polski muzyczny top albumem „100 dni...

Polacy szukają autorytetu ponad podziałami. Czy może nim być prof. Marcin Matczak?

– Polacy są zmęczeni polaryzacją i szukają głosu rozsądku, autorytetu, kogoś, komu mogą uwierzyć. Polska nie składa się tylko ze zwolenników Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego czy innych formacji. Jest oczekiwanie na coś nowego – diagnozuje sytuację polityczną w Polsce prof. Antoni Dudek, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ekspert uważa, że takie osoby jak prof. Matczak, znane i cieszące się autorytetem, mogą być pożądane politycznie nawet wcześniej niż przed wyborami prezydenckimi, bo już w czasie wyborów parlamentarnych.

– Nowa Polska Wadima Tyszkiewicza to formacja, która nie ma znanych twarzy, ani przyciągających nazwisk, a będzie ich potrzebować, jeśli chce odegrać ważną rolę podczas kolejnych wyborów. Prof. Matczak sprawdziłby się tam idealnie, bo to formacja, która chce trzymać równy dystans do PiS, jak i KO – zauważa prof. Dudek. Również dr Mirosław Oczkoś, ekspert do spraw marketingu politycznego ze Szkoły Głównej Handlowej zauważa walory wizerunkowe prof. Matczaka. – Ewidentne zainteresowanie jego osobą jest, widać też, że się buduje. Pytanie, czy będzie chciał swój autorytet złożyć w politycznej ofierze – mówi ekspert. Co na to sam zainteresowany?