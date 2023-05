"Prigożyn prawdopodobnie spodziewał się, że rosyjski resort obrony całkowicie ugnie się wobec jego żądań, ryzykując porzucenie własnych celów związanych z działaniami rosyjskich wojsk, ale prawdopodobnie zdał sobie sprawę, że nie jest w stanie utrzymać tego ultimatum w obecnym momencie" - piszą analitycy ISW.

"Prigożyn spodziewał się też prawdopodobnie, że gen. Surowikin będzie w stanie skłonić resort obrony Rosji do spełnienia żądań Grupy Wagnera, ale niemożność dotarcia przez niego do Surowikina, jeśli prawdziwa, wskazuje, że nie ma on tak dużych wpływów w resorcie obrony Rosji jak sobie wyobrażał" - podsumowuje think tank.