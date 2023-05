Pieskow o tym, że Polacy będą nazywać Kaliningrad Królewcem: Szaleństwo

- To już nie rusofobia, to proces graniczący z szaleństwem, to co się dzieje w Polsce - tak rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow odpowiedział na pytanie o to, jak ocenia fakt, że w Polsce Kaliningrad ma być nazywany Królewcem.