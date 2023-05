Think tank z USA, Instytut Studiów nad Wojną ocenił, że fakt, iż twórca Grupy Wagnera, Jewgienij Prigożyn, postanowił nie zrealizować swojej groźby wycofania jednostek najemników z Bachmutu, wskazuje na to, że jest on świadom swojej zależności od rosyjskiego resortu obrony.