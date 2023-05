Kaitlyn Boissoneau, sympatyczka Partii Republikańskiej, spytała Trumpa czy popiera pomoc wojskową USA dla Ukrainy, a także o to, jak poradziłby sobie z zagrożeniem stwarzanym przez rosyjskiego prezydenta, Władimira Putina.



Trump w odpowiedzi stwierdził, że gdyby on był prezydentem USA, do wybuchu wojny Rosji z Ukrainą by nie doszło.

Trump: Spotkałbym się z Zełenskim, spotkałbym się z Putinem

- Gdybym ja był prezydentem, doprowadziłbym do porozumienia kończącego wojnę w jeden dzień, w 24 godziny - stwierdził Trump.