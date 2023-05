Seria wizyt Zełenskiego w stolicach Europy. Berlin, Rzym, Watykan?

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 442 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Gen. Ołeksandr Syrski, dowódca ukraińskich wojsk lądowych twierdzi, że na niektórych odcinkach frontu w Bachmucie Rosjanie cofnęli się nawet o 2 km.

W najbliższych dniach, jak zapowiadają niemieckie media, Wołodymr Zełenski spotka się w Berlinie z kanclerzem Scholzem i prezydentem Steinmeierem.

W programie podróży Zełenskiego może się znaleźć także Rzym, czego na razie nie potwierdzają włoskie władze.

"Niewykluczone" - tak watykańskie źródła odpowiadają agencji Ansa na pytanie o pogłoski, że papież spotka się w sobotę z prezydentem Ukrainy.

W tej chwili jest to tylko hipoteza i dlatego nie ma oficjalnych potwierdzeń co do czasu i miejsca tego możliwego spotkania.