04:30 W ciągu doby Rosjanie ostrzelali rejon granicy w obwodzie sumskim siedem razy

Na pogranicze rosyjsko-ukraińskie spadło ponad 140 różnych pocisków - pisze na swoim kanale w serwisie Telegram gubernator obwodu sumskiego, Dmytro Żywicki. Według niego w obwodzie uszkodzone zostały linie energetyczne, budynki mieszkalne oraz wodociągi.



04:27 RB ONZ odrzuca projekt rezolucji ws. utworzenia komisji badającej działania biolaboratoriów USA na Ukrainie

Spośród stałych członków RB ONZ za wnioskiem Rosji głosowały Chiny i Rosja, przeciw były USA, Wielka Brytania i Francja. Rosja zarzuca USA, nie przedstawiając jednak na to żadnych wiarygodnych dowodów, prace nad bronią biologiczną na terytorium Ukrainy.

04:20 Zełenski: Jedynym zagrożeniem dla bezpieczeństwa żywnościowego jest Rosja

- Raz jeszcze wszyscy zobaczyli, że jedynym zagrożeniem dla globalnego bezpieczeństwa żywnościowego w naszym regionie jest Federacja Rosyjska, nikt inny - tak prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, skomentował odejście, a następnie powrót Rosji do tzw. porozumienia zbożowego. Jak podkreślił Zełenski powrót Rosji to efekt "skutecznej reakcji ONZ i sekretarza generalnego tej organizacji, Antonio Guterresa oraz prezydenta Turcji, Recepa Tayiipa Erdogana". - Widzimy pewien spadek cen pszenicy i kukurydzy. Za każdym razem, gdy rosyjski szantaż staje się intensywniejszy, ceny żywności rosną. Za każdym razem, gdy świat nie ulega szantażowi, żywność staje się tańsza. A gdyby nie doszło do rosyjskiego ataku na Ukrainę, w ogóle nie byłoby groźby światowego kryzysu żywnościowego - mówił Zełenski w wieczornym wystąpieniu.



