Lasy Państwowe przejęły ośrodek wypoczynkowy w Skubiance nad Jeziorem Zegrzyńskim. Nieruchomość była zajmowana przez Ambasadę Federacji Rosyjskiej.

Rzecznik Lasów Państwowych Michał Gzowski poinformował, że ośrodek jest całkowicie zdewastowany. "Rosjanie zniszczyli wszystko, powyrywane są nawet kable ze ścian' - napisał na Twitterze.

Agencja Ria Novosti informuje, że rosyjska ambasada "złoży protest do polskiego MSZ w sprawie bezprawnego zajęcia ośrodka wypoczynkowego pod Warszawą".

Strona rosyjska uważa kilka budynków znajdujących się na terenie bazy za swoją własność.

"Działka leśna jest dzierżawiona od lat 80. od polskiego leśnictwa państwowego, a jednocześnie na tym terenie na koszt strony radzieckiej postawiono kilka budynków, które uważamy za własność Federacji Rosyjskiej. Strona polska jednak z nieznanych nam powodów odmawia rejestracji tych obiektów jako własności rosyjskiej" - twierdzą Rosjanie.

Rosyjska placówka dyplomatyczna uważa za bezpodstawne oświadczenia o wypowiedzeniu umowy dzierżawy centrum rekreacyjnego.

"W marcu br. nadleśnictwo, które jest właścicielem terenu, powiadomiło nas o wypowiedzeniu umowy najmu, która obowiązuje do grudnia 2024 roku. W odpowiedzi ambasada wskazała, że nie ma podstaw do rozwiązania umowy. Ambasada została zmuszona do zaprzestania płacenia czynszu za grunt od marca br. w związku z tym, że władze polskie, z rażącym naruszeniem Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z 1961 r., bezprawnie zamroziły rachunki bankowe Ambasady (na dzień dzisiejszy - do 2 marca 2023 r.)" - czytamy w oświadczeniu.

Ambasada uważa, że opóźnienie w zapłacie czynszu nie jest powodem do wypowiedzenia umowy najmu. "Umowa najmu nie przewiduje wcześniejszego rozwiązania umowy w przypadku opóźnienia w zapłacie czynszu. Ambasada wielokrotnie zgłaszała departamentowi leśnemu gotowość uregulowania zaległości, gdy tylko nasze konta zostaną odmrożone. Wcześniej przedsiębiorstwo leśne deklarowało zamiar złożenia pozwu o wcześniejsze rozwiązanie umowy, ale ambasada nie otrzymała żadnego wezwania sądowego i nie są nam znane żadne orzeczenia sądowe w tej sprawie - argumentują Rosjanie.