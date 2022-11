Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 253 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreśla, że gdyby nie inwazja Rosji na Ukrainę, światu nie groziłby globalny kryzys żywnościowy.

Kirby w czasie wirtualnej konferencji prasowej mówił, że Korea Północna próbuje ukryć dostawy amunicji do Rosji, wysyłając je poprzez kraje na Bliskim Wschodzie i w Afryce północnej.



- Mamy przesłanki wskazujące, że Korea Północna potajemnie wysyła dostawy i będziemy obserwować czy te ładunki dotrą do celu - powiedział Kirby dodając, że Waszyngton będzie prowadził konsultacje na forum ONZ ws. wyciągnięcia konsekwencji wobec odpowiedzialnych za dostawy.



Rzecznik Departamentu Stanu, Ned Price, komentując sprawę stwierdził, że w grę wchodzą sankcje wobec Korei Północnej, tak jak w przypadku Iranu, który dostarcza Rosji drony-kamikadze wykorzystywane do ataków na cele na Ukrainie.

- Tak jak używamy każdego narzędzia i będziemy używać każdego narzędzia, by przeciwdziałać irańskim dostawom broni do Rosji, zrobimy to samo, jeśli chodzi o dostawy broni z Korei Północnej do Rosji - stwierdził.



We wrześniu USA nałożyły sankcje na irańską firmę, oskarżaną o koordynowanie transportów irańskich dronów-kamikadze do Rosji i trzy inne firmy, które uczestniczą w produkcji tych dronów.

Mamy przesłanki wskazujące, że Korea Północna potajemnie wysyła dostawy i będziemy obserwować czy te ładunki dotrą do celu John Kirby, rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego przy Białym Domu

Według Kirby'ego ilość amunicji dostarczana przez Koreę Północną Rosji "nie jest nieznacząca", ale prawdopodobnie nie zmieni przebiegu działań wojennych.



Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego zwrócił uwagę, że dostawy amunicji z Korei Północnej do Rosji wskazują nie tylko na chęć pomagania Moskwie przez Pjongjang, ale też na braki amunicji w magazynach rosyjskiej armii, co ma być m.in. pokłosiem sankcji nałożonych na Rosję.



We wrześniu Korea Północna zaprzeczała, jakoby dostarczała broń i amunicję Rosji i zapewniała, że nie zamierza tego robić.