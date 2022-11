Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 253 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreśla, że gdyby nie inwazja Rosji na Ukrainę, światu nie groziłby globalny kryzys żywnościowy.

- Realizacja inicjatywy dotyczącej eksportu zboża będzie kontynuowana - powiedział Zełenski.

Rosja początkowo zapowiadała, że porzuci wynegocjowaną umowę, która pozwalała na eksport zboża z Ukrainy przez Morze Czarne, po ataku dronów na jej okręty wojenne w porcie w Sewastopolu. Ministerstwo Obrony Rosji poinformowało, że otrzymało od Kijowa "wystarczające" gwarancje, że nie wykorzysta on korytarza morskiego do przeprowadzania ataków.

- Domagaliśmy się od strony ukraińskiej zapewnień i gwarancji, że nic takiego się nie powtórzy, że korytarze humanitarne nie będą wykorzystywane militarnie - powiedział prezydent Rosji Władimir Putin podczas środowego spotkania ze swoją radą koordynacyjną.

Zełenski powiedział jednak, że żądanie Kremla dotyczące gwarancji pokazuje "porażkę rosyjskiej agresji". - Rosyjski szantaż doprowadził donikąd - podkreślił.

Po ośmiu miesiącach wojny "Kreml mówi, że zażądał od Ukrainy gwarancji bezpieczeństwa" - powiedział. - Dwieście pięćdziesiąt dwa dni temu Rosja zażądała gwarancji bezpieczeństwa od Stanów Zjednoczonych Ameryki - dodał.

- To są naprawdę uderzające zmiany. To pokazuje zarówno porażkę rosyjskiej agresji, jak i to, jak silni jesteście wy i ja, kiedy pozostajemy zjednoczeni - podkreślił prezydent Ukrainy.