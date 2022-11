05:57 ISW analizuje możliwe przyczyny dymisji rosyjskiego generała Aleksandra Łapina

Gen. Łapin, krytykowany przez frakcję tzw. siłowików, na czele z Ramzanem Kadyrowem i Jewgienijem Prigożinem, miał zostać zastąpiony na stanowisku przez dowódcę 8. Armii Południowego Okręgu Wojskowego, gen. Andrieja Mordwiczewa.

Think tank z USA, Instytut Studiów nad Wojną (ISW), w swoim najnowszym raporcie pisze o nieoficjalnych doniesieniach na temat dymisji dowódcy Centralnego Okręgu Wojskowego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, generała Aleksandra Łapina.

05:36 Ukraińcy mogą informować o rosyjskich rakietach i dronach dzwoniąc na numer 102

- Jednym ze składników skutecznej działalności (obrony przeciwlotniczej) jest udział obywateli w informowaniu o zauważeniu rakiet i dronów-kamikadze. Specjalna linia "102" działa, wzywamy obywateli, aby przekazywali za jej pośrednictwem wszystkie dostępne informacje. Nawet jeśli tylko słyszycie, a nie widzicie (rakiety lub drona - red.), informujcie o tym - apelował Andrij Niebytow, komendant policji w rejonie kijowskim.

Obywatele Ukrainy, którzy dzwonią pod specjalny numer "102" i informują o przelatujących rosyjskich rakietach i dronach, pomagają zwiększyć skuteczność obrony przeciwlotniczej - oświadczył komendant policji obwodu kijowskiego, Andrij Niebytow, w czasie konferencji prasowej.

05:17 Minister edukacji Ukrainy: 94 proc. placówek edukacyjnych gotowych na sezon grzewczy

Serhij Szkarłet, minister edukacji i nauki Ukrainy oświadczył, że obecnie ok. 94 proc. instytucji edukacyjnych na Ukrainie jest gotowych na sezon grzewczy. Szkarłet mówił na antenie ukraińskiej telewizji, że w Kijowie i 13 obwodach Ukrainy placówki edukacyjne są przygotowane na sezon grzewczy w 100 proc., a w siedmiu innych obwodach - w co najmniej 90 proc. Szkarłet zapowiedział też, że jeśli zimą temperatura w szkołach, przedszkolach i uczelniach nie będzie spełniać standardów, wówczas decyzją rady pedagogicznej i dyrektora, placówki takie mogą przejść na naukę zdalną.



04:51 Dowództwo Operacyjne "Południe": Zniszczyliśmy trzy rosyjskie składy z amunicją

Dowództwo Operacyjne "Południe" poinformowało o ośmiu uderzeniach ukraińskiego lotnictwa oraz 160 misjach ogniowych ukraińskich wojsk rakietowych i artylerii na froncie południowym w ciągu ostatniej doby. Rosjanie mieli stracić 25 żołnierzy, trzy zestawy rakietowe Grad, samobieżną haubicę Akacja, samobieżny moździerz 2S9 Nona, zestaw przeciwlotniczy Tor, 11 pojazdów opancerzonych. Ukraińcy mieli też zniszczyć trzy składy amunicji - w rejonach basztańskim, berysławskim i geniczewskim.



04:25 Kanada zapowiada ukaranie Iranu za dostarczenie Rosji uzbrojenia

MSZ Kanady poinformowało, że Kanada użyje "wszystkich środków dyplomatycznych", by ukarać irański reżim za dostarczenie Rosji broni i szkolenie rosyjskich operatorów dronów-kamikadze na terytorium okupowanej Ukrainy. "Kanada jest świadoma aktywnego wsparcia Iranu dla masowych zbrodni popełnianych przez Rosjan na Ukrainie, poprzez sprzedaż broni i wysyłanie personelu wojskowego do szkolenia i pomagania rosyjskim siłom w użyciu irańskich broni. Kanada zdecydowanie potępia takie działania (...)" - czytamy w oświadczeniu.



04:21 2 listopada z ukraińskich portów nad Morzem Czarnym nie wypłynie żaden statek z żywnością

Biuro ONZ przy Wspólnym Centrum Koordynacyjnym w Stambule, organie nadzorującym realizację tzw. porozumienia zbożowego poinformowało we wtorek, że 2 listopada nie zaplanowano rejsu żadnego statku towarowego w ramach realizacji tzw. porozumienia zbożowego. Jednocześnie przedstawiciel ONZ przy Centrum, Amir Abdullah, wyraził nadzieję na wznowienie ruchu statków towarowych z ukraińską żywnością w czwartek. "Eksport zboża i żywności z ukraińskich portów musi trwać. Chociaż rejsy statków nie są zaplanowane na 2 listopada w ramach Czarnomorskiej Inicjatywy zbożowej, spodziewamy się, że załadowane statki wypłyną w morze w czwartek" - napisał Abdullah na Twitterze. 29 października resort obrony Rosji poinformował, że po domniemanym ukraińskim ataku na okręty w portu w Sewastopolu, Rosja zawiesza swój udział w porozumieniu zbożowym.



04:13 Zełenski: Jeden atak rakietowy Rosji to 2,3 mln emerytur w tym kraju

- Zrobimy wszystko, aby zapewnić ludziom prąd i ogrzewanie tej zimy. Ale musimy zrozumieć, że Rosja zrobi wszystko, aby zniszczyć normalne życie - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. - Oni nie dbają o koszty energetycznego terroru. Jeśli spojrzy się na koszt tylko wczorajszego ataku rakietowego, rakiety i drony wykorzystane w jego trakcie kosztowały Rosję równowartość ponad 2,3 mln średnich rosyjskich emerytur... A to jeden atak! Miesięczny przychód 2,3 mln rosyjskich emerytów... Zamiast walczyć z biedą w swoim kraju, rosyjscy przywódcy wydają wszystko, aby uniknąć przyznania się do popełnienia historycznej pomyłki jaką jest ta wojna przeciw Ukrainie - dodał. - Są bezradni na polu walki, ukraińscy wojownicy już tego dowiedli. Ale to wymaga czasu, wymaga wysiłków, wymaga cierpliwości, aby dowieść, że nawet nadzieja na zimę nie sprawdzi się rosyjskim terrorystom, jestem pewien, że przez nią przejdziemy - podsumował Zełenski.



