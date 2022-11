07:04 „Rada Blogerów” prosi Putina o odblokowanie Facebooka i Instagrama

Działająca przy Radzie Federacji Rada Blogerów wysłała listy do Władimira Putina i Dmitrija Miedwiediewa, prosząc ich o rozpatrzenie zakończenia blokady portali społecznościowych Instagram i Facebook, uznawanych w Rosji za ekstremistyczne - donosi dziennik „Wiedomosti”. Rada Blogerów, licząca 90 osób, w tym osoby posiadające ponad 2 miliony obserwujących internautów oraz artyści, zwraca uwagę, że rosyjskie odpowiedniki Instagrama i Facebooka nawet po sześciu miesiącach blokady zachodnich portali nie zyskały podobnej popularności. Autorzy zwrócili też uwagę, że blokując media społecznościowe „Rosja straciła skuteczny kanał kształtowania pozytywnego wizerunku kraju”

06:38 Rosja chce produkować drony we Władywostoku

Kraj Nadmorski, którego siedzibą jest Władywostok, będzie produkował drony na potrzeby prowadzonej przez Rosję wojny na Ukrainie - zapowiedział szef regionu. Gubernator Oleg Kożemjako w filmie, opublikowanym na Telegramie, zapewniał, że studenci lokalnych uczelni już produkują takie urządzenia, a do końca listopada zbudują 100 sztuk. - Jest to współpraca między przedsiębiorstwami, niektórymi z naszych fabryk, które m.in. produkują silniki, materiały kompozytowe. Znajdziemy również komponenty elektroniczne wśród rosyjskich przedsiębiorstw - przekonywał.

06:10 Zełenski: Wróg nie ma takich pocisków, które uderzyłyby w ukraińskie pragnienie życia

- Rosyjscy terroryści nie mają takich pocisków, które mogłyby uderzyć w ukraińskie pragnienie życia, cywilizowanego życia i dbania o siebie nawzajem. A jeśli ktoś tam na Kremlu posłuchał ich szalonych propagandystów i uznał, że ciemność na Ukrainie pomoże wywrzeć presję na Ukraińców, to niech się nie zdziwią poniesione przez nich straty, gdy zobaczy, jak Ukraińcy prowadzą „negocjacje” po ciemku - powiedział w poniedziałek, w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy.



Po tym, jak w poniedziałek obrońcy zestrzelili 45 z 55 pocisków Ch-101, Wołodymyr Zełenski zwrócił uwagę, że „teraz na każde dziesięć trafień terroryści muszą przeznaczyć co najmniej cztery dodatkowe pociski”. - Rosja ma jeszcze gorszy wynik w odniesieniu do dronów, w tym dostarczanych przez jej irańskich partnerów. I świat to widzi. Widzi, że dawna „druga armia świata” nie jest już nawet 22. pod względem skuteczności. I zrobimy wszystko, aby znalazła się w drugiej setce. I tak będzie - zapowiedział.



06:01 Wczoraj Rosjanie wystrzelili łącznie 78 rakiet na obiekty cywilne Ukrainy

Wałerij Załużny, naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, przekazał w poniedziałek wieczorem, że tego dnia najeźdźcy wystrzelili 55 pocisków manewrujących Ch-101, jeden kierowany pocisk rakietowy Ch-59, 22 pociski S-300 (Rosjanie nadal używają systemów rakiet ziemia-powietrze do ostrzeliwania celów naziemnych) i pięć dronów w obiekty cywilne na Ukrainie. „Nie wiem jak, ale trzymamy się, przegrupowujemy, budujemy rezerwy, wzmacniamy obronę i stopniowo wyzwalamy naszą ojczyznę. Zwycięstwo jest dla nas bardzo trudne. Ale na pewno przyjdzie”- napisał na Telegramie.



