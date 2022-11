Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 252 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski wylicza, że koszt jednego ataku rakietowego oraz z użyciem dronów-kamikadze na infrastrukturę energetyczną Ukrainy przekracza wysokość 2,3 mln średnich emerytur w Rosji.

Prezydent Władimir Putin nie uczestniczył w tym spotkaniu, jednak fakt, że wysocy rangą rosyjscy dowódcy wojskowi w ogóle prowadzili te rozmowy, zaalarmował administrację prezydenta Joe Bidena, ponieważ pokazuje to, jak sfrustrowani są rosyjscy generałowie z powodu swoich niepowodzeń w terenie i sugeruje, że groźby Putina dotyczące użycia broni jądrowej mogą nie być tylko słowami.

Reklama

Mimo to amerykańscy urzędnicy powiedzieli "New York Times", że nie widzieli żadnych dowodów na to, że Rosjanie przenosili broń jądrową lub podejmowali inne środki taktyczne w celu przygotowania się do uderzenia.

Informacje o rozmowach zostały rozpowszechnione wewnątrz rządu USA w połowie października.

Amerykańscy urzędnicy nie chcieli opisać scenariuszy, jakie rozważali dowódcy wojskowi, ale William Burns, dyrektor C.I.A., powiedział wcześniej, że "potencjalna desperacja" Putina, aby osiągnąć zwycięstwo na Ukrainie i niepowodzenia w wojnie mogą doprowadzić Rosję do użycia broni jądrowej.

Reklama

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Iran przygotowuje się do wysłania Rosji dodatkowej broni, w tym rakiet balistycznych Iran przygotowuje się do wysłania około 1000 dodatkowych sztuk broni, w tym pocisków balistycznych krótkiego zasięgu typu ziemia-ziemia i więcej dronów szturmowych, do Rosji w celu wykorzystania w jej wojnie przeciwko Ukrainie - przekazali CNN zachodni urzędnicy.

- Byliśmy od początku jednoznaczni, że zapowiedzi Rosji o potencjalnym użyciu broni jądrowej są głęboko niepokojące i traktujemy je poważnie - powiedział John Kirby, koordynator Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA ds. komunikacji strategicznej. - Nadal monitorujemy to najlepiej jak potrafimy i nie widzimy żadnych oznak, że Rosja czyni przygotowania do takiego użycia - dodał.

Pentagon szacuje, że Rosja posiada zapas 2000 taktycznych ładunków jądrowych, które są przeznaczone do użycia na polach bitew w celu obezwładnienia sił konwencjonalnych. Żadna taktyczna broń jądrowa nie została nigdy użyta w walce, ale można ją rozmieścić na wiele sposobów, w tym za pomocą pocisku rakietowego lub artyleryjskiego.

Taktyczna broń jądrowa ma mniejszą wydajność i jest przeznaczona do użycia na krótszych dystansach niż głowice przenoszone na międzykontynentalnych pociskach balistycznych.

Eksperci wojskowi twierdzą, że użycie broni jądrowej - po raz pierwszy od ponad 75 lat - zasadniczo zmieniłoby kształt wojny. Mimo że zniszczenia zależałyby od wielu czynników, w tym rozmiaru ładunku i warunków atmosferycznych, nawet niewielka eksplozja nuklearna mogłaby spowodować tysiące ofiar śmiertelnych i sprawić, że część Ukrainy nie nadawałaby się do zamieszkania.

Putin ma wyłączną władzę nad tym, czy użyć taktycznej broni jądrowej i podjąłby decyzję o rozmieszczeniu niezależnie od opinii swoich generałów.

Reklama

Chociaż ryzyko dalszej eskalacji pozostaje wysokie, urzędnicy administracji w Waszyngtonie i sojusznicy USA twierdzą również, że rozmowy telefoniczne między zachodnimi i rosyjskimi odpowiednikami pod koniec października pomogły złagodzić niektóre napięcia nuklearne. Napięcie obniżyły również wypowiedzi prezydenta Rosji, który zapewniał, że Moskwa nie widzi potrzeby użycia taktycznej broni jądrowej.

- Nie ma w tym żadnego sensu, ani politycznego, ani wojskowego - przekonywał Putin.