- Nie zbieramy się w Polsce po to, by pogadać, chcemy zasadniczo wykonać krok do przodu – mówi „Rzeczpospolitej” Ilia Ponomariow, przebywający w Kijowie rosyjski opozycjonista i były deputowany Dumy, który jest jednym z organizatorów rozpoczynającego się w piątek zjazdu byłych rosyjskich parlamentarzystów w podwarszawskiej Jabłonnie.