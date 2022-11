Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 252 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski wylicza, że koszt jednego ataku rakietowego oraz z użyciem dronów-kamikadze na infrastrukturę energetyczną Ukrainy przekracza wysokość 2,3 mln średnich emerytur w Rosji.

Wysyłka jest ściśle monitorowana, ponieważ byłby to pierwszy przypadek wysłania przez Iran zaawansowanych precyzyjnych pocisków kierowanych do Rosji, co mogłoby dać Kremlowi znaczny impet na froncie.

Ostatni transport broni z Iranu do Rosji zawierał około 450 dronów. Rosjanie już użyli ich ze śmiertelnym skutkiem na Ukrainie. Ukraińscy urzędnicy powiedzieli w zeszłym tygodniu, że zestrzelili ponad 300 irańskich dronów.

Nowa spodziewana dostawa oznaczałaby znaczny wzrost irańskiego wsparcia dla działań wojennych Rosji. Chociaż dokładny czas, kiedy przesyłka dotrze do Rosji nie jest znana, urzędnicy uważają, że broń na pewno zostanie dostarczona przed końcem roku.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Ukraińska policja prosi obywateli, by informowali o przelatujących rakietach Obywatele Ukrainy, którzy dzwonią pod specjalny numer "102" i informują o przelatujących rosyjskich rakietach i dronach, pomagają zwiększyć skuteczność obrony przeciwlotniczej - oświadczył komendant policji obwodu kijowskiego, Andrij Niebytow, w czasie konferencji prasowej.

Drony odgrywają znaczącą rolę w konflikcie, odkąd Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę pod koniec lutego, ale ich użycie wzrosło od lata, kiedy Stany Zjednoczone i Kijów twierdzą, że Moskwa pozyskała drony z Iranu. W ostatnich tygodniach irański sprzęt został użyty do ataku na krytyczną infrastrukturę energetyczną na Ukrainie.

USA twierdzą również, że Iran wysłał na Krym personel wojskowy, który ma wspomagać rosyjskie ataki dronów na cele ukraińskie.

Wysyłanie dalszej irańskiej broni do Rosji jest posunięciem, które prawdopodobnie spowoduje dalsze pogorszenie stosunków z USA. W poniedziałek wysłannik USA do Iranu Rob Malley powiedział, że administracja Bidena nie zamierza "marnować czasu" na rozmowy mające na celu ożywienie porozumienia nuklearnego "jeśli nic się nie wydarzy". Wsparcie Teheranu dla Rosji w wojnie na Ukrainie i rozprawienie się z ogólnokrajowymi protestami wywołanymi śmiercią 22-letniej Mahsy Amini we wrześniu skłoniły USA do nałożenia na Iran kolejnych sankcji.

Wcześniej w tym miesiącu John Kirby, koordynator Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA ds. komunikacji strategicznej, powiedział, że obecność irańskiego personelu jest dowodem na bezpośrednie zaangażowanie Teheranu w konflikt.