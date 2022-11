Jak poinformował na antenie Radia Plus minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk, w najbliższych dniach Polska złoży wniosek do Komisji Europejskiej o wstrzymanie naliczania kar za Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. - Nie ma powodu do naliczania tych kar - zaznaczył.