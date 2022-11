Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 252 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski wylicza, że koszt jednego ataku rakietowego oraz z użyciem dronów-kamikadze na infrastrukturę energetyczną Ukrainy przekracza wysokość 2,3 mln średnich emerytur w Rosji.

- Jednocześnie Rosja zastrzega sobie prawo do odstąpienia od tych umów, jeśli gwarancje zostaną naruszone przez Ukrainę – powiedział Putin, przypominając, że Moskwa zdecydowała się zawiesić udział w umowie po ataku na rosyjskie okręty w Sewastopolu. Kreml twierdził, że Kijów wykorzystał korytarz zbożowy do uderzenia na Flotę Czarnomorską, choć nie zaprezentował żadnych dowodów na potwierdzenie tej tezy. Putin w środę orzekł jedynie, że „wszyscy to wiedzą”.



- Nasi tureccy partnerzy występowali jako pośrednicy w wyjaśnieniu tej sytuacji, a ze strony tureckiej, za pośrednictwem Ministerstwa Obrony docierały informacje o zapewnieniach strony ukraińskiej, że te korytarze nie będą wykorzystywane do celów militarnych - mówił rosyjski przywódca.

Jednocześnie Putin zadeklarował, że nawet jeśli Rosja ponownie zawiesi swój udział w umowie, to „będzie kontynuować dostawy (żywności) do krajów najbiedniejszych”. - Będziemy gotowi dostarczyć całą transzę zboża, która została dostarczona z terytorium Ukrainy do krajów najbiedniejszych. A to tylko cztery procent – stwierdził, powtarzając propagandowy przekaz Kremla.

Moskwa przekonywała, że tylko 3-4 proc. ukraińskiego zboża trafiło do najbiedniejszych krajów, podczas gdy większość trafiła do państw członkowskich Unii Europejskiej. Rosyjskie kłamstwa dementował wcześniej rzecznik Departamentu Stanu Ned Price, który podkreślił, że wbrew rosyjskiej dezinformacji i manipulacjom 66 proc. żywności z Ukrainy trafia do krajów rozwijających się, zaś prawie 20 proc. do najuboższych państw świata.

Dzięki zawartej w lipcu umowie udało się odblokować eksport ukraińskich produktów rolnych przez porty na południu kraju. Przed wojną Kijów był szóstym światowym eksporterem zbóż. Rosja zajmowała pierwsze miejsce