Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 252 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski wylicza, że koszt jednego ataku rakietowego oraz z użyciem dronów-kamikadze na infrastrukturę energetyczną Ukrainy przekracza wysokość 2,3 mln średnich emerytur w Rosji.

Michaił Chodorkowski powiedział brytyjskiej komisji spraw zagranicznych, że Jewgienij Prigożyn, biznesmen, który przyznał się we wrześniu, że założył Grupę Wagnera, miał taki sam dostęp do Putina jak urzędnicy państwowi.

Powiedział, że Prigozhin stał za niedawnym mianowaniem generała Siergieja Surowikina na szefa operacji wojskowej na Ukrainie i był z nim w bliskim kontakcie ws. trwającej wojny.

- Popularność Grupy Wagnera w Rosji wzrosła w ostatnich miesiącach, ponieważ była w stanie argumentować, że jej istnienie działało jako alternatywa dla szerszej mobilizacji - powiedział Chodorkowski.

Dodał jednak, że Grupa Wagnera, licząca tylko około 7000 jednostek, nie weźmie na siebie winy, jeśli operacje wojskowe na Ukrainie zakończą się niepowodzeniem, ponieważ siły rosyjskie liczą od 150 000 do 200 000 tys. żołnierzy.

Dwaj, którzy wezmą na siebie winę, to Jurij Kowalczuk, finansista Putina, oraz minister obrony Siergiej Szojgu. To oni mieli najczęściej naciskać na Putina, by rozpoczął inwazję i przewidywali, że Kijów może zostać zajęty w ciągu trzech dni.

Chodorkowski oskarżył Putina o korzystanie z sił najemnych, takich jak Grupa Wagnera, która często rekrutuje skazańców, ponieważ pozwoliło mu to kłamać, zaprzeczać odpowiedzialności i realizować nielegalną politykę zagraniczną. - Są zaangażowani w terroryzm i zabijanie - powiedział, dodając, że Wielka Brytania zbyt wolno oskarżała grupę, mimo terrorystycznej działalności w Afryce.

Chodorkowski wezwał Wielką Brytanię do przyjęcia wielu z tych rosyjskich wygnańców mówiąc: "Ci ludzie są najbardziej aktywnymi i wykształconymi obywatelami z pewnymi środkami finansowymi, w tym 30 000 rosyjskich programistów. To znacząco uderzyło w zdolność Rosji do prowadzenia wojny cybernetycznej."