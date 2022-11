Polska zaskarży do TSUE kary za Izbę Dyscyplinarną

Najpierw będzie prośba do Komisji Europejskiej, a jeśli to nic nie da - pozew do TSUE za naliczanie przez Komisję Europejską milionowych kar za brak reakcji na decyzję TSUE o zamrożeniu Izby Dyscyplinarnej. Taką informację uzyskała ze źródeł rządowych korespondentka RMF FM w Brukseli.