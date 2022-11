Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 253 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreśla, że gdyby nie inwazja Rosji na Ukrainę, światu nie groziłby globalny kryzys żywnościowy.

W budżecie zawarto rekordowo wysoki deficyt finansów publicznych, na poziomie 38 mld dolarów - poinformował Jarosław Żelezniak, pierwszy przewodniczący parlamentarnej komisji ds. finansów, podatków i polityki celnej, na swoim kanale w serwisie Telegram.



Komisja finansów poinformowała, że deficyt budżetowy wyniesie w 2023 r. 20,6 proc. PKB, PKB ma wzrosnąć o 3,2 proc. w 2023 r. a inflacja wyniesie 28 proc.

3,2 proc. O tyle w 2023 r. ma zwiększyć się PKB Ukrainy

- To będzie budżet dla zwycięstwa, ponieważ ponad 1 bln hrywien (ok. 27,08 mld dolarów) zostanie skierowanych do sił zbrojnych i sił bezpieczeństwa - oświadczył premier Ukrainy, Denys Szmyhal, na posiedzeniu ukraińskiego rządu, które odbyło się w tym tygodniu i było poświęcone m.in. ustawie budżetowej.

- Inne kluczowe wydatki to emerytury, ochrona zdrowia i edukacja - dodał premier Szmyhal.



W 2022 roku PKB Ukrainy ma zmniejszyć się o 30 proc.

Jednocześnie poziom 30 proc. osiągnie inflacja.