05:30 W obwodzie zaporoskim Rosjanie mają przeprowadzić sondaż zamiast pseudoreferendum

- Okupanci nie chcą przeprowadzić pseudoreferendum 11 września, ale zamierzają przeprowadzić sondę od 11 do 17 września i potem wyciągnąć wnioski. Mieszkańcy innych miast, a nawet krajów, będą mogli wziąć udział w tym badaniu - mówił na antenie ukraińskiej telewizji mer Melitopola, Iwan Fedorow. Z jego słów wynika, że w sondażu będą głosować także mieszkańcy Rosji, by "sfałszować wyniki i ogłosić 110 proc. poparcia dla Federacji Rosyjskiej".

05:11 50 tys. żołnierzy i 5 tys. jednostek sprzętu weźmie udział w ćwiczeniach Wostok-2022

Ćwiczenia rosyjskiej armii rozpoczną się 1 września i potrwają do 7 września.



04:57 Rosyjska agencja Interfax podaje, że Zachód nie przekaże poradzieckich myśliwców Ukrainie

- Obietnice przedstawicieli Zachodu, w sprawie nowych dostaw poradzieckich samolotów bojowych dla reżimu w Kijowie, prawdopodobnie pozostaną w sferze słów - mówi rozmówca rosyjskiej agencji informacyjnej "z kręgów dyplomatyczno-wojskowych".

04:27 Okupowany przez Rosjan Enerhodar został ostrzelany

Mer Enerhodaru, Dmytro Orłow, poinformował o ostrzale na swoim kanale w serwisie Telegram. Z jego wpisu wynika, że jeden z pocisków trafił w mieszkanie w budynku na jednej z ulic. "Szyby wyleciały z okien w sąsiednich domach. Samochody zaparkowane przed domem stanęły w płomieniach" - napisał Orłow.



04:20 Zełenski: Wciągniemy znów na maszt ukraińską flagę w Donbasie i na Krymie

- W 2014 roku wszystko zmieniło się w Doniecku. Tego roku w całej Ukrainie nie było wakacji. Ale nie zapomnieliśmy i nie zapomnimy o żadnym z naszych miast i żadnym z naszych obywateli - mówił w swoim wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. Zełenski stwierdził, że "rosyjscy okupanci okradli dumny ukraiński Donieck i upokorzyli go". - Rosja sprowadziła tam najstraszniejszą rzecz - absolutny brak szacunku do wartości życia, absolutny brak szacunku dla każdego. Najeźdźcy sprowadzili zniszczenie i śmierć. I uwierzyli, że są tam na zawsze. Ale to tylko tymczasowe - zapewnił Zełenski. - Ukraina powróci - kontynuował. - Z pewnością. Życie powróci. Godność mieszkańców Donbasu powróci. Możliwość życia powróci. Możliwość bezpiecznego i szczęśliwego życia. To jest dokładnie to, co nasza ukraińska flaga będzie symbolizować, gdy znów wciągniemy ją na maszt w Doniecku (...), Mariupolu, wszystkich miastach Donbasu, w rejonie Morza Azowskiego, we wszystkich obszarach pod rosyjską okupacją - w obwodzie charkowskim, zaporoskim, chersońskim. I z pewnością - na Krymie - podkreślił Zełenski.



04:16 Okręty z Rosji i Chin będą ćwiczyć obronę szlaków wodnych na Morzu Japońskim

Jak informuje rosyjski resort obrony, na wodach Morza Japońskiego, w ramach ćwiczenia Wostok-2022, okręty z Chin i z rosyjskiej Floty Pacyfiku, będą ćwiczyć wspólnie obronę szlaków wodnych. Ćwiczenia Wostok-2022 rozpoczną się 1 września i potrwają do 7 września. Ćwiczeniami pokieruje szef Sztabu Generalnego Federacji Rosyjskiej, gen. Walerij Gierasimow. Rosyjscy żołnierze będą ćwiczyć na siedmiu poligonach na terenie Wschodniego Okręgu Wojskowego Federacji Rosyjskiej, a także na wodach Morza Ochockiego i Morza Japońskiego.