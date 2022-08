Grupa Azoty oraz Anwil ogłosiły ograniczenie produkcji nawozów azotowych. Uruchomiło to efekt domina, który dotknął branżę spożywczą oraz handel. Uboczny produkt działalności zakładów chemicznych - dwutlenek węgla - jest niezbędny branży spożywczej, w tym mleczarskiej, mięsnej czy browarom.

- Jeżeli chodzi o problemy z żywnością, to uważam, że to są głosy absolutnie przesadzone, dlatego że polskie rolnictwo zapewnia nam samowystarczalność żywnościową i bezpieczeństwo żywnościowe - powiedział w poniedziałek prezydent Andrzej Duda, pytany w Radiu Zet o problemy z węglem oraz możliwe problemy na rynku żywności.

- Nie ma w tej chwili poważnej obawy o to, żeby zaistniały braki żywności - dodał. - Ma się takie czasem wrażenie, że niektóre osoby jakby chcą wywołać panikę na rynku - choćby to wykupywanie cukru jakiś czas temu na potęgę, nie wiadomo po co - mówił prezydent.

Jeżeli ograniczaliśmy wydobycie (węgla - red.), to przywrócenie tego wydobycia w ciągu kilku tygodni jest po prostu niemożliwe. Prezydent Andrzej Duda

Na uwagę, że w związku z brakiem dwutlenku węgla alarm podnoszą m.in. producenci mięsa, Andrzej Duda odparł: - Rzeczywiście jest problem ze źródłami energii, a przede wszystkim z cenami energii. To jest problem nie tylko polski, ale ogólnoeuropejski, a nawet ogólnoświatowy.

- Tu mamy rzeczywiście bardzo trudną sytuację - ocenił prezydent dodając, że rząd "podejmuje działania, choćby wprowadzając odpowiednie ustawy dające dodatkowe świadczenia dla osób, które opalają węglem".

- To ogromny problem i jest to wielkie i bardzo ważne zadanie rządu, żeby ten problem rozwiązać w jak największym stopniu, bo problemu cen energii rząd nie rozwiąże. To nie jest kwestia polska, to jest kwestia ogólnoświatowa, jesteśmy częścią ogólnoświatowego rynku energii, takie są fakty i to, jakie są ceny energii na świecie, wpływa także na naszą sytuację, nie ma się co oszukiwać - przekonywał Duda.

Duda: Węgla oczywiście mamy na 200 lat

Prezydent Duda został zapytany, czy miałby odwagę podejść do ludzi stojących w kolejce po węgiel przed jedną z kopalń i powtórzyć im swą wypowiedź sprzed czterech lat, że węgla w Polsce wystarczy na 200 lat. W odpowiedzi Duda odparł, iż zawsze miał odwagę rozmawiać z ludźmi.- Węgla oczywiście mamy na 200 lat, tak mówili eksperci - dodał.

- Do niedawna był cały czas krzyk, że trzeba odchodzić od węgla, rezygnować z węgla, zamykać wydobycie, zamykać kopalnie (...). Ja byłem wielokrotnie wyśmiewany za to, że mówiłem, że powinniśmy jak najdłużej starać się utrzymać polskie górnictwo ze względu na miejsca pracy, że potrzebujemy działania na zasadzie sprawiedliwej transformacji, że potrzebujemy w sposób spokojny reformować naszą energetykę właśnie po to, by nie dochodziło do gwałtownych wzrostów cen energii - mówił.

- Nikt się nie spodziewał, że wybuchnie wojna na Ukrainie i Rosja będzie stosowała takie rozbójnictwo energetyczne jakie stosuje - oświadczył prezydent.

Problemu cen energii rząd nie rozwiąże. Prezydent Andrzej Duda

- Nie da się tak szybko przywrócić wydobycia w wystarczającej ilości jak - jak widać - wymagałaby tego sytuacja. Nie da się w ciągu kilku miesięcy otworzyć nowych ścian wydobywczych, to jest fizycznie niewykonalne. Jeżeli ograniczaliśmy wydobycie, to przywrócenie tego wydobycia w ciągu kilku tygodni jest po prostu niemożliwe - podkreślił Andrzej Duda.

Pytany, czy rząd PiS popełnił błąd zgadzając sie na to, czego chciała w kwestii energetyki Bruksela, prezydent odparł, że "jesteśmy częścią Unii Europejskiej i realizowaliśmy politykę europejską w tym zakresie". - Jest pytanie, dlaczego Komisja Europejska ze swoimi ekspertami w sposób tak bezrefleksyjny podejmowała decyzje - dodał.