04:34 Od 22 lipca z ukraińskich portów nad Morzem Czarnym wypłynęło 1,2 mln ton żywności

ONZ informuje, że do 29 sierpnia, na mocy porozumienia zawartego między ONZ, Turcją, Ukrainą i Rosją wydano zgodę na wypłynięcie 55 statków towarowych z ukraińskich portów i wpłynięcie do nich 67 statków.



04:26 W ciągu ostatniej doby Rosjanie czterokrotnie ostrzelali obwód sumski

Od 10 rano do 22 na terenie obwodu sumskiego słychać było 43 eksplozje - informuje na swoim kanale w serwisie Telegram gubernator obwodu sumskiego, Dmytro Żywicki. Z jego wpisu wynika, że do ostrzału wykorzystano moździerze i haubice samobieżne.



04:22 Ponad 8 tysięcy mieszkańców obwodu zaporoskiego otrzymało rosyjskie paszporty

Ministerstwo obrony Rosji podało, że w okupowanej przez Rosję części obwodu zaporoskiego złożono 35 tysięcy wniosków o rosyjskie paszporty, a dokumenty takie otrzymało już ponad 8 tysięcy osób. "We wszystkich dużych miastach i miasteczkach obwodu, od maja, działają specjalne wydziały podlegające Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, w których każdy mieszkaniec, który wyrazi taką wolę, może ubiegać się o rosyjskie obywatelstwo" - czytamy w komunikacie resortu obrony Rosji.

04:16 Zełenski: Zepchniemy wroga do naszej granicy, której linia się nie zmieniła

- Ukraina odzyskuje to, co należy do niej. Wrócimy do obwodu charkowskiego, ługańskiego, donieckiego, zaporoskiego, chersońskiego, na Krym, na nasze wody Morza Czarnego i Azowskiego - od Wyspy Węży po Cieśninę Kerczeńską. To się stanie. To jest nasze. I, tak jak rozumie to nasze społeczeństwo, chcę, żeby zrozumieli to okupanci. Nie będzie dla nich miejsca na ukraińskiej ziemi - powiedział w wieczornym wystąpieniu ukraiński prezydent. - Zepchniemy okupantów do granicy. Do naszej granicy, której linia się nie zmieniła. Najeźdźcy dobrze to wiedzą - dodał.