Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 188 24 lutego rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski zapowiada zepchnięcie Rosjan do granic Ukrainy.

Jak zaznacza agencja, sprawa rozłamu w kwestii wiz ma być kluczowym punktem obrad ministrów spraw zagranicznych UE w Pradze, którzy we wtorek i środę będą rozmawiać o dalszych krokach sankcyjnych wobec Rosji, która od pół roku prowadzi inwazję na Ukrainę.

Reklama

"Ostrzegamy przed daleko idącymi ograniczeniami naszej polityki wizowej, aby zapobiec podsycaniu rosyjskiej narracji i wywoływaniu niezamierzonego wzrostu poparcia dla władz (Rosji - red.), a także / lub wyobcowania przyszłych pokoleń" - oświadczyły Francja i Niemcy we wspólnej nocie, do której dotarła agencja Reutera.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Kontrofensywa Ukrainy? Brytyjski wywiad: Rosyjskie oddziały wokół Chersonia słabo obsadzone Wojska ukraińskie precyzyjnymi uderzeniami zakłócają rosyjskie zaopatrzenie, jednak nie jest jeszcze możliwe ocenienie skali ukraińskich postępów - donosi brytyjski wywiad wojskowy, odnosząc się do ofensywy Ukrainy na południu kraju.

Kreml oświadczył, że wezwania do wprowadzenia zakazu wydawania wiz dla turystów z Rosji stanowią najnowszy przykład antyrosyjskiej polityki Zachodu.

Reklama

- Niestety, krok po kroku zarówno Bruksela, jak i poszczególne europejskie stolice wykazują absolutny brak rozsądku - powiedział na konferencji prasowej rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow.

Odnosząc się do zakazu wydawania wiz ocenił, że byłaby to "bardzo poważna decyzja" przeciw obywatelom Rosji, która "nie pozostałaby bez odpowiedzi".

Czytaj więcej Polityka Wizyta Putina przy granicy z Polską. Wiceszef MSZ: Nie możemy ujawniać wszystkich danych Prezydent Rosji Władimir Putin ma pojawić się w graniczącym z Polską obwodzie kaliningradzkim.- Mamy pewne informacje, nie możemy ujawniać wszystkich danych, które do nas spływają, także danych wywiadowczych - skomentował wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

Niemcy i Francja opowiadają się za ścisłą kontrolą rosyjskich wniosków wizowych pod kątem bezpieczeństwa, jednak zdaniem Berlina i Paryża wizy dla Rosjan nadal powinny być wydawane.

Do wprowadzenia zakazu przekonują należące do UE kraje Europy Środkowo-Wschodniej oraz Skandynawii. - To irytujące, że na plażach w południowej Europie widać mężczyzn z Rosji, gdy mężczyźni z Ukrainy nie mogą opuścić swojego kraju, lecz muszą walczyć o swoją wolność - mówił w ubiegłym tygodniu szef MSZ Danii Jeppe Kofod. Jego zdaniem zakaz wydawania wiz dla turystów z Rosji byłby czytelnym sygnałem dla prezydenta Rosji Władimira Putina.

Szef MSZ Litwy Gabrielius Landsbergis mówił, że Rosjanie wjeżdżają na teren UE głównie przez granice lądowe z Estonią, Łotwą, Litwą, Polską i Finlandią. Dodał, że jeśli UE nie porozumie się w sprawie zakazu wiz, kraje te mogą działać w przedmiotowej sprawie na własną rękę.