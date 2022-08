04:26 Siły zbrojne Ukrainy ponownie ostrzelały Most Antonowski w obwodzie chersońskim

O ostrzelaniu jedynego w Chersoniu mostu samochodowego informuje na swoim profilu na Facebooku Serhij Chłan, członek władz obwodu chersońskiego. "Wydaje mi się, że to ostatni akord" - dodaje w kontekście mostu, który jest regularnym celem ukraińskich ataków rakietowych od drugiej połowy lipca. Na południu Ukrainy, od 29 sierpnia, trwa ukraińska kontrofensywa, której celem jest m.in. odbicie z rąk rosyjskich Chersonia.



04:22 Zełenski: Nad obwodem donieckim wciąż powiewa ukraińska flaga

- Rosyjskie dowództwo otrzymało polecenie, by zająć obwód doniecki do końca sierpnia. Koniec sierpnia jest już w środę. A nad obwodem donieckim wciąż powiewa ukraińska flaga i są tam ukraińscy bohaterowie. Pomimo wszystkiego - pomimo prowadzonego całą dobę przez Rosjan ognia, pomimo starań okupantów, którzy wysyłają tam różnych najemników i skazańców... - mówił prezydent Ukrainy w swoim wieczornym wystąpieniu.



04:17 W środę z ukraińskich portów wypłynie 107 tys. ton kukurydzy

Wspólne Centrum Koordynacyjne (JCC) wydało zgodę na wypłynięcie w środę trzech statków z kukurydzą na pokładzie z ukraińskich portów nad Morzem Czarnym. JCC powstało w celu implementacji porozumienia z 22 lipca o ponownym otwarciu szlaku przez Morze Czarne dla ukraińskiej żywności. Dwa ze statków, które wypłyną w środę, popłyną do Hiszpanii, a jeden - do Turcji. Łącznie, od 22 lipca do 30 sierpnia, z ukraińskich portów wypłynęło 1 445 016 ton produktów żywnościowych.